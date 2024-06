Calciomercato Inter, Calhanoglu-Bayern Monaco: fissato il prezzo, spunta il retroscena

CalcioWeb

Il calciomercato estivo dell’Inter potrebbe essere scosso da una trattativa tanto inaspettata quanto problematica. Il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Calhanoglu che avrebbe risposto alle lusinghe in maniera alquanto interessata. Un conteggiamento andato oltre il no dell’Inter. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, infatti, il procuratore del calciatore, Gordon Stipic, ha incontrato i dirigenti del Bayern Monaco prima in Turchia e poi in Germania. Si profila un Lukaku bis nell’estate dell’Inter?

Calhanoglu-Bayern Monaco: l’Inter fissa il prezzo

Quella di Calhanoglu rischia di essere una bella grana nel calciomercato dell’Inter e nelle dinamiche della rosa nerazzurra. L’Inter ritiene Calhanoglu un calciatore fondamentale, faro del centrocampo e fulcro del gioco di Simone Inzaghi. Dipendesse strettamente dalla volontà di Marotta e soci, il turco resterebbe dov’è. Il problema rischia di essere proprio la volontà della controparte.

Calhanoglu non è nuovo a improvvisi cambi di casacca, i tifosi dell’Amburgo e quelli del Milan lo sanno bene. Per questo motivo, l’Inter sembra aver fissato il prezzo: la ‘Rosea’ parla di almeno 70 milioni come richiesta per lasciarlo partire.