Calciomercato Milan, un colpo… Cash: doppio blitz di Moncada a Londra

Il Milan ha effettuato un blitz sul fronte calciomercato per regalare una squadra all’altezza a Paulo Fonseca. In attesa di ufficializzare l’arrivo del tecnico portoghese, il club rossonero è sempre più attivo in entrata e il viaggio in Inghilterra ha portato i primi frutti.

Geoffrey Moncada è a Londra per una fase esplorativa delle trattative. Nella giornata di oggi è andato in scena un colloquio per parlare di Matty Cash, difensore polacco dell’Aston Villa. E’ un terzino destro con capacità di giocare anche centrale di difesa e in posizione leggermente avanzata ed è pericoloso anche in fase realizzativa.

Il nome per l’attacco

Il Milan continua a sfogliare la margherita sul fronte attaccante e nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome di Armando Broja, attaccante albanese del Chelsea. Il 22enne è chiuso ai Blues e vorrebbe giocare con continuità. L’arrivo del classe 2001 non esclude il colpo Zirkzee.