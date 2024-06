Calciomercato Milan, il centrocampista arriva da Euro 2024: pronta una mediana da Scudetto

CalcioWeb

Il calciomercato del Milan parla francese. Pronta ad aumentare la colonia francofona in casa rossonera con l’arrivo di uno dei protagonisti dei ‘Bleu’ a Euro 2024. Il Milan ha messo gli occhi su Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della Nazionale francese, abile in fase di interdizione, dotato di un fisico imponente e capace anche di ripartire palla al piede.

Il profilo del giocatore che mancava alla mediana rossonera che, soprattutto in zona centrale, ha lasciato spesso a desiderare: l’assenza di Bennacer, tra infortuni e Coppa d’Africa, si è fatta sentire oltremodo e il centrocampista algerino, per caratteristiche fisiche, ha spesso faticato a dare equilibrio in fase difensiva. L’enorme numero dei gol subiti dai rossoneri passa anche da lì. Con una diga davanti alla difesa, unita alla qualità di Reijnders e agli inserimenti di Loftus-Cheek, il Milan avrebbe una mediana di altissimo livello, forse anche da Scudetto.

Fofana-Milan cifre e dettagli dell’operazione

Fofana ha già dichiarato, prima di Euro 2024, conclusa la sua avventura a Monaco. Il centrocampista è pronto a fare il “passo successivo” nella sua carriera all’età di 25 anni. L’Arsenal lo ha corteggiato parecchio ma il Milan sembra aver piazzato l’affondo decisivo per Fofana. Pronti 25 milioni e un triennale con opzione. La fumata bianca, salvo ribaltamenti dell’ultimo minuto, può arrivare al termine di Euro 2024.