Calciomercato Milan, inserimento della Juventus per Zirkzee: le quote dei bookie

Si preannuncia un testa a testa per Joshua Zirkzee, vera rivelazione della scorsa stagione in Serie A con la maglia del Bologna. L’attaccante è un chiaro obiettivo del Milan ma nelle ultime ore si è registrato un altro inserimento della Juventus.

Come riferisce Agipronews, Joshua Zirkzee è uno dei nomi più caldi dell’estate del calciomercato, con il Milan sempre più vicino all’acquisto: scende infatti da 2,75 a 1,40 – per gli esperti Sisal – l’arrivo dell’olandese in rossonero, con la Juventus, allenata dall’ex tecnico dei rossoblù Thiago Motta, prima rivale a quota 2,75.

Le altre squadre

Molto lontane invece le altre big italiane, con Inter e Napoli offerte entrambe a 10 volte la posta dagli esperti Snai.