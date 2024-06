Calciomercato Milan, da nemico a idolo: pista clamorosa per l’attacco!

CalcioWeb

Milan alle prese con la questione bomber. Il vuoto lasciato da Giroud al centro dell’attacco rossonero deve essere colmato in maniera decisa, vietato sbagliare: serve un attaccante che superi ampiamente i 15 gol e che possa finalizzare la manovra del Diavolo, spesso bella ma inconcludente. Quando si punta a grandi obiettivi non si può prescindere dall’attacco e il calciomercato del Milan sarà orientato alla ricerca di un bomber che possa permettere il salto di qualità al pacchetto offensivo.

Tanti i nomi affiancati ai rossoneri negli ultimi giorni, uno in particolare però stuzzica la tifoseria rossonera addirittura dalla passata stagione. Stiamo parlando di Romelu Lukaku.

Lukaku-Milan, ritorno di fiamma

Mentre l’anno scorso trattava il ritorno con l’Inter, poi abbandonata sul più bello, ‘Big Rom’ era finito nell’orbita del calciomercato del Milan. Alla fine non se ne fece nulla e, rimasto sul groppone del Chelsea e senza un’offerta valida sul piatto, decise di accettare la Roma e l’Europa League. Il cambio di casacca non sarebbe un problema, Lukaku al Milan ci andrebbe di corsa nonostante gli screzi passati con Ibrahimovic.

Favorevole anche la questione economica. Il Chelsea continua a prestarlo per poi vederlo ritornare, puntualmente, alla base. Il prezzo si abbassa e gli anni di contratto diminuiscono. Il Milan potrebbe richiedere un prestito, magari con obbligo, ma a una cifra favorevole: tra i 25 e i 30 milioni.

Difficile trovare un attaccante come Lukaku, già pronto, esperto, nel pieno della maturità calcistica (31 anni) e soprattutto decisivo (almeno in Serie A) alle stesse cifre.

Zirkzee-Milan: situazione in stallo

Lukaku resta comunque il piano B. Non è un segreto che il Milan si sia mosso, da tempo, per Joshua Zirkzee. Sforzo economico maggiore per pagare i 40 milioni di clausola, chiamiamolo un investimento per il futuro: se tutto dovesse andare per il verso giusto, i rossoneri potrebbero anche ottenere una buona plusvalenza da Zirkzee, difficile invece, vista l’età, riuscirci con Lukaku.

La situazione Zirkzee-Milan resta però in stallo totale: i 15 milioni di commissione richiesti dall’agente del calciatore sembrano un ostacolo difficile da superare. Il Milan fa muro, l’agente è forte dell’interesse di alcune squadre di Premier League.