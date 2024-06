Calciomercato Napoli, intrigo Di Lorenzo-Juventus: l’intervento di Conte da ex!

CalcioWeb

Prima di pensare alla voce ‘entrata’ del calciomercato del Napoli, Antonio Conte deve risolvere una questione importante in ‘uscita’. Prima dell’arrivo del tecnico salentino in città, Giovanni Di Lorenzo ha chiesto la cessione. L’agente del giocatore è stato chiarissimo e all’apparenza inamovibile sull’argomento, al punto di aprire un braccio di ferro con la società.

Ieri c’è stato un vertice a Napoli tra Di Lorenzo e la società, incontro concluso in un nulla di fatto: posizioni molto lontane, il club non vuole cedere. E Antonio Conte non vuole… cederlo.

Calciomercato Juventus: Di Lorenzo nel mirino

Conte considera Di Lorenzo un pilastro del suo 3-4-3, nonchè un leader dello spogliatoio in qualità di capitano. Lo ha ribadito all’agente e al calciatore. Dalla sostituzione dell’ultima gara contro il Lecce, con tanto di fischi da parte dei tifosi azzurri però, lo strappo sembra essere diventato insanabile.

In questa situazione la Juventus ha fiutato la possibilità del colpo. Di Lorenzo è un calciatore esperto, conosce la Serie A, gioca in Nazionale e ha una discreta esperienza europea. Trovare un calciatore così, già pronto e che costi meno di 20 milioni, è quasi impossibile. La destinazione è gradita al calciatore. Lo stesso Antonio Conte, grande ex di turno, ha però posto il veto: Di Lorenzo non si muove. Almeno per ora. Post Euro 2024 le cose potrebbero cambiare…