Calciomercato Napoli, la telefonata di Conte cambia tutto: difensore top in arrivo

CalcioWeb

Antonio Conte si è subito calato a capofitto nella sua nuova avventura lavorativa a Napoli. Il tecnico salentino ha parlato anche in napoletano mandando un messaggio chiaro: serve lavorare duramente. E in quanto a lavoro, l’ex tecnico di Juventus e Inter non è secondo a nessuno. Conte ha pieni poteri e le sue decisioni orientano fortemente anche il calciomercato del Napoli. Quando arriva la chiamata da parte di un tecnico così blasonato e carismatico anche i no diventano sì. E il napoletano è lingua universale, viene compreso anche in Spagna.

Napoli, occhi su Hermoso per la difesa

Proprio dalla Spagna potrebbe arrivare il primo rinforzo difensivo del calciomercato estivo del Napoli. La difesa a 3, marchio di fabbrica di Antonio Conte, necessita sicuramente di rinforzi. Tra i difensori presenti attualmente in rosa il solo Rrhamani è sicuro del posto. In entrata il Napoli pensa a Mario Hermoso, centrale dell’Atletico Madrid svincolatosi dopo 171 presenze con la maglia dei Colchoneros.

Un calciatore esperto, nel giro della Nazionale Spagnola, che conosce bene l’Europa e che aveva qualche dubbio a scegliere Napoli proprio a causa della mancata partecipazione alle coppe. Poi la chiamata di Antonio Conte. Intesa raggiunta sulla base di un triennale, con opzione per un quarto anno, a 3 milioni più bonus a stagione. Nella prossima settimana potrebbe già arrivare la firma.