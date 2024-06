Calciomercato Roma, occhi su un top player dalla Bundesliga: affare clamoroso

CalcioWeb

Euro 2024 si è preso i riflettori del calcio europeo ma attenzione: il mercato non dorme mai. Le squadre di club stanno lavorando alacremente per consegnare ai propri allenatori un roster in grado di poter competere per gli obiettivi prefissati in vista della nuova stagione. Il calciomercato della Roma dovrà soddisfare le richieste di Daniele De Rossi che, dopo aver ereditato in corsa la squadra da Josè Mourinho, dovendosi adattare a un mercato fatto sulle idee tattiche del portoghese, adesso vuole una squadra più vicina alle sue idee di gioco.

Nelle ultime ore, sta prendendo piede un nome nuovo che infiamma il calciomercato estivo della Roma: quello di Mats Hummels. L’esperto difensore tedesco lascerà il Borussia Dotmund dopo 13 anni passati in giallonero.

Roma su Hummels, cifre e dettagli dell’eventuale colpo di mercato

Mats Hummels, 36 anni a dicembre, è un profilo di grande esperienza e sarebbe un tassello importante per la difesa della Roma. Il centrale tedesco porta leadership, esperienza europea e, nonostante l’età, ha fatto vedere di essere ancora un calciatore di livello assoluto trascinando il Borussia Dortmund fino alla finale di Champions League.

Si tratta, ovviamente, di un affare a breve termine, un colpo per il presente e non di certo per il futuro, vista la carta d’identità. Ma il calciomercato della Roma sembra orientato a rinforzare la rosa già nell’immediato. Il nodo resta l’ingaggio, fra i 3.5 e i 4 milioni di euro, cifra importante ma che, vista la possibilità di acquistare il calciatore a parametro zero essendo svincolato, la Roma potrebbe spendere con più serenità.