Una pazza notizia di calciomercato nel clima caldissimo estivo. Il Como ha intenzioni serie per la prossima stagione dopo la bellissima promozione in massima categoria e gli obiettivi sono da stropicciarsi gli occhi. Dopo il colpo Belotti, la dirigenza non si ferma e l’ultima notizia ha scatenato la reazione dei tifosi.

Secondo quanto riferimento dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Como ha effettuato un tentativo per Raphael Varane, difensore francese classe 1993 reduce dall’esperienza al Manchester United. Il calciatore è svincolato ed è libero di firmare con altre squadre. L’obiettivo è accontentare Fabregas e regalare alla piazza un colpo di livello internazionale.

Varane, che colpo in Serie A!

La proprietà, la più ricca nel calcio in Italia, avrebbe messo sul piatto una cifra importantissima sotto l’aspetto economico. Varane non ha bisogno di presentazioni: è un difensore completo in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Lens, Real Madrid, Manchester United e della nazionale francese.