Kjaer lascia il Milan ma resta in Serie A: il vichingo cambia maglia

Un ultimo saluto a San Siro nella partita contro la Salernitana, la maglia celebrativa, il discorso ai tifosi e tanta emozione. Simon Kjaer ha lasciato il Milan, ormai da qualche settimana, prima sul campo e, il 30 giugno, lo farà anche formalmente alla scadenza del suo contratto con i rossoneri. Quella di Simon Kjaer a San Siro però, potrebbe non essere l’ultima volta in assoluto. Il difensore danese potrebbe, infatti, ripartire da una nuova squadre in Serie A. Nelle ultime ore Kjaer è finito sulla lista degli obiettivi del calciomercato del Venezia.

Calciomercato Venezia: interessa Kjaer per la difesa

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore per il dopo Vanoli, destinato alla panchina del Torino, il Venezia deve allestire la squadra per il prossimo campionato di Serie A. Come spesso accade in questi casi, le neopromosse puntano a creare una rosa che possa mixare una serie di calciatori esperti e alcuni talenti più giovani da valorizzare con l’obiettivo di mantenere la categoria. Simon Kjaer fa parte della prima categoria.

Il difensore danese vanta una carriera di tutto rispetto in giro per l’Europa, è leader della propria nazionale e conosce benissimo la Serie A avendo indossato le maglie Palermo, Roma, Atalanta e Milan con il quale ha vinto anche lo Scudetto. La tenuta fisica è l’unico dubbio, ma se gestito correttamente, Kjaer può essere un lusso per una squadra che lotta per evitare la retrocessione.