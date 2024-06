Calciomercato Venezia, ufficiale il primo innesto in entrata | FOTO

CalcioWeb

Primo innesto di calciomercato in casa Venezia per la prossima stagione. Il tecnico Eusebio Di Francesco potrà contare sulle prestazioni di Issa Doumbia. “Il Venezia FC comunica l’acquisizione a titolo definitivo di Issa Doumbia, proveniente dall’U.C. Albinoleffe. Il centrocampista italiano, di origini ivoriane, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2029”.

Issa Doumbia si presenta: “sono felicissimo di essere arrivato al Venezia e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Cercherò di dare sempre il massimo e mi auguro di poter disputare un buon campionato, grazie anche al supporto dei tifosi. Forza Venezia.”

Chi è Issa Doumbia

Cresciuto nelle giovanili dell’Albinoleffe, Doumbia, 20 anni, ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2021, concludendo la sua prima stagione tra i professionisti con 12 presenze e 1 gol. Nonostante la giovane età, il calciatore classe 2003 ha collezionato con la formazione lombarda 82 presenze, 4 reti e 5 assist tra Serie C e Coppa Italia di Serie C.