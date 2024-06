Campi sotterranei al Flaminio? Le indicazioni di Luigi Carraro

CalcioWeb

E’ in ‘cantiere’ un progetto interessante noto come ‘Roma Nuoto’ sulla costruzione di campi da padel sotto il manto erboso del Flaminio. Le ultime indicazioni sono arrivate da Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale di Padel.

“Penso che il padel deve porsi come obiettivo quello di essere nelle località più belle al mondo. Con il BNL Italy Major Premiere Padel, a Roma siamo al Foro Italico, l’altro major si gioca al Roland Garros. Io credo che se possiamo ottenere dei risultati come quello di ottenere dei campi da padel nei sotterranei di un campo di calcio storico come lo stadio Flaminio, per il mondo del padel non può non essere una bellissima sorpresa”.