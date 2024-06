La Carrarese batte il Vicenza: è promozione dopo 76 anni! La nuova Serie B 2024-2025

CalcioWeb

Cala il sipario sulla stagione 2023-2024 del calcio italiano. Terminate Serie A, Serie B e Serie D, restava solo la Serie C ancora in ballo. Ultimi 90 minuti da disputare nella finale Playoff per la promozione in Serie B. Un solo posto disponibile al piano superiore: la Carrarese festeggia, il Vicenza termina una stagione super in maniera amara. È la legge del calcio.

Dopo lo 0-0 dell’andata, tutto rimandato nella finale di ritorno in un duello più in bilico che mai. Il Vicenza partiva favorito e con dichiarate ambizioni di promozione, la Carrarese è stata l’outsider di questi Playoff. E in finale, si sa, cos’è accaduto prima conta poco o nulla. Una rete nei primi minuti di gara di Finotto indirizza il match sui binari della Carrarese, il Vicenza prova a trovare il pari ma non sfonda, come all’andata. Al triplice fischio, dopo 7 minuti di recupero e passione, la Carrarese festeggia il ritorno in Serie B (appena 5 volte in 116 anni) a 76 anni dall’ultima volta (1948).

La nuova Serie B 2024-2025

Bari Brescia Carrarese (Promossa dalla Lega Pro) Catanzaro Cesena (Promossa dalla Lega Pro) Cittadella Cremonese Cosenza Frosinone (Retrocessa dalla Serie A) Juve Stabia (Promossa dalla Lega Pro) Mantova (Promossa dalla Lega Pro) Modena Palermo Pisa Reggiana Salernitana (Retrocessa dalla Serie A) Sampdoria Sassuolo (Retrocessa dalla Serie A) Spezia Sudtirol