Euro 2024, la cerimonia di apertura è un flop: “sembra la recita delle elementari” | FOTO

CalcioWeb

Si alza il sipario su Euro 2024! In attesa di vedere lo spettacolo in campo, l’attenzione è tutta per lo spettacolo del prepartita. Tanta attesa per la cerimonia di apertura di Euro 2024 che… non sembra essere stata all’altezza delle aspettative. Fioccano le critiche social per lo spettacolo messo in atto prima di Germania-Scozia.

Laconico “Absolutely shit“, traducibile con “caga** assoluta” il commento di più di un utente su X. In effetti, a parte il toccante omaggio alla memoria di Franz Beckenbauer con la moglie Heidi sul terreno di gioco, il resto dello spettacolo è apparso decisamente sottotono.

Coreografia rivedibile con i ballerini a pois (in realtà vestiti da pallone… da pallone?!) e una serie di colori sgargianti, dal rosso al giallo, dal verde al blu, che accostati fra loro, durante il balletto, hanno generato un’infinità di meme social. Il commento più quotato? “Sembra quando a 6 anni danzi intorno al paracadute“. Come dargli torto. Le inquadrature dall’alto e il telo che arriva sul finale hanno dato il colpo di grazia.

Per fortuna, lo spettacolo sugli spalti, visibile nella nostra gallery, è stato decisamente più originale e divertente. Almeno quello…