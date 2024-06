Chi è Agata Sieramska, la fidanzata di Milik in lacrime dopo il grave infortunio | FOTO

CalcioWeb

L’infortunio di Arkadiusz Milik è grave e le speranze di recuperare in tempo per Euro2024 sono pari allo zero. Continua la sfortuna per l’attaccante polacco della Juventus, condizionato in carriera da continui infortuni.

L’attaccante classe 1994 è stato vittima di un problema al ginocchio nel corso dell’amichevole pre-Euro2024 contro l’Ucraina (3-1 il risultato finale). Il centravanti bianconero sarà costretto ad operarsi e dovrà dire addio alla competizione in Germania. Il polacco ha messo male il piede in un contrasto di gioco e avrebbe rimediato una distorsione con interessamento dei legamenti. Sugli spalti la fidanzata è scoppiata in lacrime.

Chi è Agata Sieramska

Agata Sieramska è una modella e appassionata di fitness. Il suo nome è salito alla ribalta sui profili social grazie ad alcuni video in cui mostra esercizi da palestra. La polacca è molto attiva sui social e sono addirittura 246.000 i follower.

Sul suo profilo pubblica spesso foto inerenti al suo lavoro e alla vita privata: la modella mostra un fisico mozzafiato, frutto di un duro lavoro in palestra, poi gli scatti in compagnia dell’attaccante della Juventus. In alto la FOTOGALLLERY con le immagini più belle di Agata Sieramska.