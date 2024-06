Chi è Danny Makkelie, l’arbitro ‘poliziotto’ di Croazia-Italia: dal gol fantasma di Ronaldo alle reti annullate a Morata

CalcioWeb

Croazia e Italia continuano la fase di preparazione in vista della scontro decisivo valevole per la fase a gironi di Euro 2024. La gara è in programma lunedì 24 giugno (ore 21) a Lipsia. Il tecnico Luciano Spalletti prepara un cambio per reparto dopo la prestazione contro la Spagna e la prima sconfitta nella competizione.

Sarà l’arbitro olandese Danny Makkelie a dirigere la partita decisiva per il passaggio del turno. Il resto della squadra arbitrale è tutta olandese tranne il tedesco Bastian Dankert, collaboratore assistente al Var.

Chi è Danny Makkelie

Danny Makkelie è un arbitro affermato a livello internazionale e nella vita di tutti i giorni è un poliziotto. Il suo nome è legato anche ad un clamoroso gol fantasma nel corso di Euro 2021: Cristiano Ronaldo del Portogallo sigla il gol della vittoria ma nessuno della terna arbitrale si accorge che il pallone è entrato e il gol non viene assegnato.

Makkelie non ha lasciato un buon ricordo nemmeno ai tifosi della Juventus. Il direttore di gara era finito nel mirino dei tifosi bianconeri per i tre gol annullati ad Alvaro Morata nel match della fase a gironi di Champions League contro il Barcellona.