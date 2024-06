Chiara Frattesi festeggia con la Juventus, il fratello non la perdona: “per 4 giorni…” | FOTO

CalcioWeb

Davide Frattesi è uno dei calciatori più in forma della Nazionale Italia che prenderà parte a Euro 2024. Dopo il gol alla Bosnia e viste le condizioni fisiche da valutare di Barella, Frattesi si candida a una maglia da titolare contro l’Albania. A fare il tifo per lui ci sarà la sorella Chiara Frattesi, chiacchieratissima influencer che, nelle scorse settimane, è finita al centro di tante voci di gossip per la love story con Weston McKennie.

La bellissima Chiara Frattesi si è fatta fotografare con il calciatore bianconero dopo la vittoria della Coppa Italia della Juventus, scatto che ha fatto il giro dei social e ha procurato anche qualche ‘grattacapo’ allo stesso Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter.

Intervistato da “La Repubblica” durante il raduno dell’Italia, Davide Frattesi ha commentato la foto della sorella alla festa della Juventus con ironia: “l’ho bloccata su tutti i social per 4 giorni. Ci prendiamo in giro. Che sia così esposta non mi dà noia. Ognuno ha la sua vita, non si può mettere nessuno sotto una campana di vetro“.