Come sta Mbappé? Il francese si presenta in ‘stile Osimhen’ | FOTO

La Francia è in ansia per le condizioni di Kylian Mbappè, futuro calciatore del Real Madrid e alle prese con un problema al naso dopo un durissimo colpo. L’attaccante ha lavorato a parte nell’allenamento di rifinitura della Francia in vista della partita di domani contro l’Olanda.

Il fuoriclasse di Deschamps si è presentato in campo con in mano una maschera simile a quella del napoletano Osimhen, ma con i colori della bandiera francese e il gallo simbolo della nazionale.

Le parole di Deschamps

“Mbappé sta meglio, se potrà giocare lo decideremo domani. Tutto sta andando per il verso giusto dopo quella botta e le conseguenze che ci sono state.

Ieri ha lavorato a parte, sarà così anche oggi. Tutto sembra evolvere in senso positivo, ma vediamo. Ognuno può dire la propria”. Così Didier Deschamps, ct della Francia. “Speriamo di fare in modo che ci sia – continua Deschamps – ma non sono particolarmente preoccupato”.