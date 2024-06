Paura in Coppa America: malore per l’assistente in Perù-Canada, il portiere chiama i soccorsi | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Momenti di paura in Coppa America nel corso della partita tra Perù e Canada. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 grazie ad un gol realizzato da Jonathan David al 74′. Prima vittoria per il Canada dopo la sconfitta all’esordio contro l’Argentina e prospettive interessanti in vista delle prossime partite.

La gara ha fatto registrare anche momenti di terrore. Allo scadere del primo tempo l’assistente arbitrale Humberto Panjoj ha accusato un malore in campo ed è svenuto a causa di un colpo di calore. Il portiere Maxime Crepeau si è subito fiondato in soccorso dell’assistente. Panjoj è stato portato via in barella e sostituito dal quarto uomo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Humberto Panjoj (Asisten Wasit) pingsan diduga kepanasan pada akhir babak pertama pertandingan Peru vs Kanada (0-1) pada pagi hari ini. Saksikan highlights lengkapnya di Vidio! 📲#SportsTerlengkapAdaDiVidio #CopaAmerica2024 #Peru #Kanada pic.twitter.com/CPqJHpmjnO — Vidio Sports (@VidioSports) June 26, 2024