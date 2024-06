Le coreografie della finale di Champions League: muro giallo e orgoglio Blanco | FOTO

CalcioWeb

Tutto pronto per la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. I colpo d’occhio di Wembley è splendido e anche i giocatori, scesi in campo per il classico riscaldamento pre-partita, non sono rimasti indifferenti allo spettacolo palesatosi davanti ai loro occhi. Le coreografie della finale di Champions League sono un tripudio di colori inconfondibili.

Da una parta il giallonero del Borussia Dortmund, dall’altra il bianco candido del Real Madrid. Il famoso ‘muro giallo’ si sposta in blocco, mattone dopo mattone, e brilla anche a Wembley; dall’altra parte l’orgoglio della ‘camiseta blanca’, maglia che trasuda storia e vittorie.