Croazia-Italia, le formazioni ufficiali: sorprese in attacco di Spalletti!

CalcioWeb

L’attesa è finita: Croazia e Italia sono pronte ad affrontarsi per il match della 3ª giornata di Euro 2024, decisiva per il passaggio del turno. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla brutta prestazione contro la Spagna, la compagine di Dalic dal pareggio contro l’Albania.

Gli azzurri sono forti di due risultati su tre per qualificarsi direttamente agli ottavi da seconda in classifica. La Croazia si gioca le ultime possibilità di qualificazione.

Sorprese in casa Italia. Spalletti torna al 3-5-2 con Darmian in difesa, poi Bastoni e Calafiori. Confermato Di Lorenzo, in attacco Raspadori-Rategui.

Croazia-Italia, le formazioni ufficiali

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Sucic, Pasalic, Kramaric. Ct: Dalic

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Raspadori, Retegui. CT: Spalletti.