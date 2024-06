Ivana Knoll scalda i tifosi italiani, spaghetti e provocazione: “stasera si…” | VIDEO

CalcioWeb

Ivana Knoll, la sexy tifosa croata, diventata famosa con i Mondiali in Russia e in Qatar, provoca gli italiani con un video inequivocabile. Sul proprio Instagram, Ivana Knoll ha pubblicato un filmato girato dal fotografo Bruno Sircan, con sottofondo la tarantella di Napoli, mentre spezza gli spaghetti e li poi gusta in un campo di calcio seduta sopra una mini porta.

Nella didascalia scrive: “talijani basta! večeras se lomi pasta“, che in italiano significa “italiani basta! stasera si spezza la pasta“. Ivana Knoll quindi provoca i tifosi italiani in vista di Croazia-Italia di questa sera, nella partita decisiva che sancirà la seconda qualificata agli ottavi di finale del Girone B di Euro 2024.

Ivana Knoll provoca gli azzurri prima di Italia - Croazia