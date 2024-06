Croazia-Italia, Spalletti presenta la partita: “mi fido della squadra”, la Spagna è già alle spalle

CalcioWeb

E’ la vigilia di Croazia-Italia, sfida fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024. Il Ct Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo il ko contro la Spagna.

“Sto più tranquillo quando la palla ce l’abbiamo noi e sto più in tensione quando la palla ce l’hanno gli altri. Per cui, al di là che poi qualche volta siamo costretti a subire il gioco degli avversari, noi vogliamo fare la partita. Sarebbe un gravissimo errore entrare in campo pensando che a noi basta il pareggio per qualificarci”. Sono le parole dell’allenatore, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match degli Europei contro la Croazia. “Questo li farebbe essere in vantaggio dal punto di vista del comportamento in campo e ci metterebbe in difficoltà”.

“Ci sono partite che la tua storia la fanno diventare piccola o grande. Siamo convinti di avere a che fare con dei giocatori forti, la loro disponibilità va a tradursi nell’essere disponibili a giocare queste sfide. Chiaro che la partita con la Spagna non mi è piaciuta”. Così il ct azzurro, Luciano Spalletti. “Sono molto soddisfatto di quello che vedo, abbiamo a che fare con un grande gruppo del quale ci si può fidare”.

Sulla formazione: “Scamacca è uno più estroso e istintivo. Retegui è più lineare nelle giocate ma quando gli capita la palla da sfruttare è difficile che la manchi. Sono entrambi giocatori forti e non va dimenticato Raspadori che è bravissimo sotto l’aspetto tecnico”.

Le parole di Bastoni

“La paura non mi piace associarla al calcio, la paura si può associare a cose più importanti come le malattie. C’è grande rispetto e penso che la batosta con la Spagna ci abbia unito ancora di più, quando si perde esce il vero valore dell’uomo e vogliamo dimostrarlo domani sera”. A suonare la carica per gli azzurri è Alessandro Bastoni.

“Con la Spagna è mancata l’autostima, ci è servita la sconfitta e domani lo faremo vedere”, conclude il difensore dell’Inter.