D’Aversa torna in panchina: ‘rifiuta’ la Serie A per mantenere la parola data

E’ ai dettagli la trattativa tra Roberto D’Aversa e il Cesena, squadra reduce dalla promozione nel campionato di Serie B e dal divorzio con l’allenatore Domenico Toscano. Le parti hanno raggiunto l’accordo per un contratto annuale con opzione per un’altra stagione non legata ai risultati ma all’andamento della stagione.

Il Cesena ha superato la concorrenza di due squadre, una addirittura di Serie A: il Venezia e poi il Bari in B. D’Aversa ha deciso di mantenere la parola data al Cesena. L’ex Lecce è reduce dalla delusione dell’esperienza con il club giallorosso e in particolar modo dall’esonero dopo il gesto di reazione contro il calciatore Henry. La firma è attesa a breve, poi l’ufficialità.