De Zerbi trova squadra, c’è l’accordo: colpo di scena sulla destinazione

CalcioWeb

Roberto De Zerbi è considerato uno dei migliori allenatori italiani e la sua situazione è paradossale. Dopo la stagione positiva sulla panchina del Brighton, il tecnico ex Sassuolo non è stato preso in considerazione dalle big, in particolar modo dal Milan.

Il nome di De Zerbi è circolato anche per squadre importantissime e in grado di regalare spettacolo come Barcellona e Liverpool. Le trattative non sono mai veramente decollate e le squadre hanno deciso di cambiare obiettivo.

La nuova squadra di De Zerbi

Il futuro di Roberto De Zerbi sarà in Ligue 1. Il tecnico italiano, infatti, ha raggiunto l’accordo con il Marsiglia per la prossima stagione. Dopo aver fallito l’assalto a Fonseca (ufficialmente al Milan), il club francese ha deciso di rompere gli indugi per il tecnico italiano.

Il club francese dovrà versare al Brighton 5 milioni di euro della clausola rescissoria. Per il tecnico pronto un triennale.