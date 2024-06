Di Francesco, è ancora Serie A: cambio di programma e sorpasso nelle ultime ore

CalcioWeb

Il futuro di Eusebio Di Francesco è indirizzato verso… Venezia. Il profilo dell’ex Roma è sempre più seguito dai club di Serie A e continua il testa a testa: l’Empoli sembrava nettamente in vantaggio per il post-Davide Nicola ma nelle ultime ore la situazione si è ribaltata.

Secondo quanto riporta Sky Sport l’allenatore 54enne di Pescara è vicinissimo alla panchina del Venezia, alla ricerca del sostituto di Vanoli. Il Frosinone vorrebbe tenerlo anche il Serie B ma il tecnico non è indifferente alle sirene della massima categoria. Di Francesco è reduce dall’amara retrocessione in Serie B sulla panchina del Frosinone e in generale da un percorso molto negativo negli ultimi anni. Adesso potrebbe ripartire da un progetto ambizioso come quello del Venezia.