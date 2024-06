Elena Santarelli, la confessione sul matrimonio con Corradi: “così mi sono salvata” | VIDEO

CalcioWeb

Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno festeggiato ieri il loro decimo anniversario di matrimonio. La coppia si è sposata il 2 giugno del 2014 e ha organizzato una festa a Roma per celebrare l’evento insieme ad amici e parenti. La showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto del suo matrimonio con il calciatore, celebrato 10 anni fa, esprimendo il suo amore per il marito e il figlio “Sono sicura di aver detto a Jack: “Tu sei l’uomo della mia vita, l’uomo per sempre amore mio, mamma ti ama fino alle stelle ed oltre”. E poi c’è l’uomo che ha scelto di starmi accanto, speriamo per tutta la vita. Mi sono salvata più volte grazie a te“.

Tra gli amici della coppia anche Gabriele Parpiglia che ha pubblicato su Instagram il momento del discorso dell’ex calciatore per dare il benvenuto agli invitati.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi celebrano dieci anni di matrimonio