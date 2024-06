Euro 2024, caos davanti all’albergo del Portogallo: aggredito un giornalista | VIDEO

CalcioWeb

Un giornalista portoghese è stato aggredito, a Lipsia, in uno scontro fra tifosi durante Euro 2024. “Stando a quanto sappiamo sinora, diverse persone erano davanti all’albergo quando il pullman dei giocatori della nazionale portoghese stava per partire per l’ultimo allenamento nello stadio di Lipsia – ha fatto sapere la Polizia, come riporta l’agenzia Dpa – Sembra ci sia stato uno scontro, dietro una recinzione, tra diverse persone, compresi giornalisti portoghesi. Uno è stato trasferito in ospedale“. La Polizia ha confermato all’agenzia tedesca che il giornalista rimasto ferito ieri sera è Nuno Pereira.

Secondo la tv portoghese Sic, per la quale lavora Pereira, il giornalista ha una lussazione della spalla. L’emittente ha respinto “qualsiasi insinuazione” di comportamenti aggressivi da parte del reporter. “Quanto accaduto è esattamente il contrario – hanno fatto sapere – con conseguenze gravi per una persona che stava facendo il suo lavoro“.

Dopo l’incidente, secondo la rete, gli organizzatori e la Federcalcio portoghese hanno deciso che “in futuro i giornalisti restino lontani dai tifosi e lavorino dentro la zona riservata ai giocatori e agli organizzatori”.