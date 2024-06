Euro 2024, bandiere palestinesi e israeliane non ammesse nelle fan zone di Berlino

CalcioWeb

La Germania si prepara anche sotto l’aspetto organizzativo all’inizio di Euro2024, in programma venerdì sera con la sfida tra i padroni di casa e la Scozia. Secondo gli organizzatori, le bandiere palestinesi e israeliane non saranno ammesse nelle fan zone a Berlino. I tifosi di calcio potranno portare solo le bandiere dei 24 Paesi partecipanti al torneo. E’ quanto confermato dal portavoce della Kulturprojekte GmbH.

L’amministratore delegato Moritz van Dülmen ha dichiarato al quotidiano Berliner Morgenpost che gli Europei non sono il luogo adatto per manifestazioni di alcun tipo, in considerazione della guerra di Gaza in corso.

L’azienda, insieme all’amministrazione, è responsabile dell’organizzazione delle due fan zone in città, alla Porta di Brandeburgo e al Reichstag, la sede del Parlamento tedesco.