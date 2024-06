Spalletti, sfogo clamoroso in conferenza stampa: “ieri Baggio, oggi Gatti! Maremma…” | VIDEO

CalcioWeb

Quando gioca la Nazionale, in Italia siamo un po’ tutti CT. Che si vinca o che si perda, l’allenatore resta sempre al centro dell’attenzione per tutto il torneo: si becca le critiche di chi avrebbe chiamato Chiellini in difesa, nonostante si sia ritirato ormai da un po’; riceve i consigli tattici di chi guarda, sì e no, al massimo le partite del Milan (che non porta calciatori italiani in Nazionale!); per non parlare dei paragoni con Macinini e il classico “era meglio quello di prima”. In vista di Euro 2024, a Spalletti, chi ci pensa?

Lo sfogo di Spalletti in conferenza stampa

Prima c’erano “gli Scirea, i Gentile, i Cabrini“, mentre quest’anno “ci si ha i Buongiorno, i Gatti i Darmian” ha sottolineato il CT Spalletti in conferenza stampa. Parole dure, di ammonimento. Il “Maremma impestata” catturato fuori microfono, a conferenza stampa conclusa, è invece da rosso diretto e sottolinea la durezza dello sfogo.

Cosa direbbe davvero Spalletti?

Questo è quello che, probabilmente, vorrebbe dire davvero Spalletti e non avrebbe tutti i torti! Eppure, il CT azzurro è sempre un po’ più diplomatico. Noi di CalcioWeb, invece, abbiamo provato a interpretare le sue emozioni e i suoi pensieri con l’aiuto del simpatico Pasquale Caprì, comico e attore con un grande seguito social che si è divertito a impersonare Luciano Spalletti e seguirà insieme a noi Euro 2024 dandoci un punto di vista simpatico e senza peli sulla lingua. E chissà che, in fondo in fondo, risulti anche veritiero…