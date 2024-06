Euro 2024, l’11 dei sogni: la formazione dei calciatori più forti tra titolari e riserve di lusso

CalcioWeb

L’attesa è finalmente finita: inizia lo spettacolo di Euro 2024 e la competizione si preannuncia ricca di interesse. E’ arrivato il momento dei pronostici e sono tante le squadre in corsa per la vittoria finale. Inghilterra e Francia sono considerate due vere corazzate ma la competizione ha molto spesso regalato sorprese.

L’Italia si affaccia all’Europeo da campione in carica e non deve nascondere le ambizioni. In grado di inserirsi per la vittoria finale anche Spagna, Portogallo, Germania e Olanda, senza considerare altre possibili outsider.

La Top 11 di Euro 2024

Sono tante le ‘stelle’ pronte ad infiammare il pubblico ed entusiasmare l’Europeo in Germania. In porta il nome più importante è sicuramente quello di Manuel Neuer. Il portiere del Bayern Monaco è stato recentemente criticato per un errore commesso in amichevole contro la Grecia ma le qualità dell’estremo difensore non sono in discussione. Pronti ad un ruolo da grandi protagonisti anche Gigio Donnarumma dell’Italia e Mike Maignan della Francia.

Sulla corsia destra puntiamo tutto sul terzino Walker, punto di forza dell’Inghilterra. L’unico calciatore dello stesso livello sembra Carvajal della Spagna. Pochi dubbi sulla fascia sinistra: il più forte è Theo Hernandez della Francia con Dimarco e Grimaldo subito in scia. La coppia di centrali è formata da Rudiger della Germania e Bastoni dell’Italia. Il difensore del Real Madrid è stato protagonista di una stagione eccezionale e della vittoria della Champions League, l’interista è sempre più una certezza. Le prime alternative sono Van Dijk dell’Olanda e Laporte della Spagna.

Tante alternative a centrocampo ma la nostra redazione ha deciso di puntare su due calciatori in grado di integrarsi al meglio: pochi dubbi sul belga De Bruyne, al suo fianco Rodri della Spagna. Un altro spagnolo come prima alternativa ai titolari: Pedri. In grado di spostare gli equilibri anche Barella dell’Italia, Modric della Croazia, Kroos della Germania. Poi Rice dell’Inghilterra e Bruno Fernandes del Portogallo.

Infine l’imbarazzo della scelta in attacco. Pochi dubbi sull’inglese Bellingham alle spalle della punta e Kylian Mbappé esterno a sinistra. Poi altri due inglesi a completare il reparto: Saka e Kane. Sugli esterni altri calciatori sono in grado di fare la differenza con riferimento principale a Musiala, Foden, Sané, Yamal e anche Chiesa. Un gradino più in basso due calciatori della Serie A, Leao e Kvara. Nel ruolo di prima punta il più forte è Kane dell’Inghilterra, seguito da Lewandowski della Polonia. Occhio anche a Cristiano Ronaldo, sempre competitivo in queste competizioni. Infine (molto distaccati) Morata, Lukaku, Depay, Vlahovic, Scamacca e Giroud.