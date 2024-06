Euro 2024, quasi tutto pronto per Germania-Scozia: ‘occupata’ la piazza | FOTO

CalcioWeb

E’ quasi tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco per il match inaugurale di Euro 2024 tra Germania e Scozia. La squadra di Nagelsmann è considerata una delle favorite alla vittoria finale ma il rischio flop non è da sottovalutare. La squadra di Clarke non parte con i favori del pronostico ma ‘pregusta’ uno sgambetto.

Migliaia di tifosi della Scozia hanno occupato pacificamente la piazza per festeggiare prima della partita. Nel pomeriggio, invece, la città di Monaco ha pubblicato su X che Marienplatz era sovraffollata e ha invitato i cittadini a evitare la zona.

“La Marienplatz è sovraffollata. Per favore, sparpagliatevi altrove in città! Anche la fan zone sta per chiudere. Per favore, non andate più all’Olympiapark!”, ha detto il post che si riferiva alla fan zone ufficiale di Euro 2024 nel nord di Monaco. Marienplatz non è solo un punto molto centrale della città, ma anche la stazione principale da cui prendere la metropolitana diretta all’Arena di Monaco, dove si svolgerà la partita. In alto la FOTOGALLERY con le immagini dei tifosi.