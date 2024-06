Euro 2024, incredibile nel Gruppo E: tutte le squadre a 4 punti, le qualificate

CalcioWeb

Equilibrio clamoroso nel Gruppo E di Euro 2024 con tutte le squadre in bilico fino ai minuti finali della 3ª giornata della fase a gironi. Percorso deludente per il Belgio, considerata alla vigilia la favorita numero uno alla vittoria del girone. La squadra di Tedesco ha pareggiato 0-0 nell’ultimo incontro contro l’Ucraina.

Qualche emozione in più nell’altra partita tra Slovacchia e Romania. La compagine di Calzona passa in vantaggio con un gol di Duda, al 37′ Marin su calcio di rigore fissa il definitivo 1-1. Il raggruppamento si è concluso clamorosamente con tutte le squadre a 4 punti: la Romania chiude a sorpresa al primo posto (per i gol fatti, 4 contro 2 sul Belgio), secondo il Belgio e terza la Slovacchia, qualificata. E’ finita l’avventura dell’Ucraina, all’ultimo posto del raggruppamento. Il Belgio dovrà vedersela contro la Francia agli ottavi.

La classifica del Gruppo E di Euro 2024

Romania 4 Belgio 4 Slovacchia 4 Ucraina 4