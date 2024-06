Euro 2024, l’Italia sbarca a Iserlohn: bagno di folla, ma c’è subito un dubbio da sciogliere | FOTO

CalcioWeb

La Nazionale Italiana di calcio è partita alla volta di Euro 2024! Quest’oggi gli azzurri sono giunti in Germania, precisamente a Iserlohn, Renania settentrionale, sede dell’hotel in cui i ragazzi di Spalletti alloggeranno per l’intera durata del torneo. Bagno di folla al loro arrivo con tanti tifosi italiani presenti in Germania che non hanno perso l’occasione di far sentire tutto il loro supporto ai calciatori.

Nella giornata di domani è previsto il primo allenamento aperto al pubblico: occhi puntati su Nicolò Barella, ancora in dubbio per la gara inaugurale contro l’Albania ma in ripresa dall’infortunio.

Per il pieno recupero c’è ancora tempo: l’Italia esordirà al Westfalenstadion di Dortmund sabato prossimo, il giorno dopo l’inizio di Euro 2024, serata dedicata alla partita inaugurale tra la Germania e la Scozia a Monaco di Baviera.