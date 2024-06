Euro 2024, le previsioni… del tempo: possibile pioggia, rischio nel girone dell’Italia

CalcioWeb

Cresce l’attesa per l’inizio di Euro 2024, il grande torneo per nazionali che prenderà il via il prossimo 14 giugno. Manca ormai pochissimo alla serata inaugurale che vedrà in campo la Germania, padrona di casa, contro la Scozia. La sfida è in programma, dopo la cerimonia inaugurale, alle ore 21:00 di venerdì sera a Monaco di Baviera.

In tornei come questi sono spesso i dettagli a fare la differenza e le squadre prestano grande attenzione anche ai minimi particolari. Un ruolo importante rischia di giocarlo anche il fattore meteorologico. I primi giorni di Euro 2024 in Germania, secondo quanto si legge su Meteoweb, dovrebbero essere freddi e burrascosi.

Nuvole e pioggia in arrivo: chi rischia di più?

La partita inaugurale tra Germania e Scozia si giocherà sotto un cielo nuvoloso, il clima sarà fresco, circa +14°C. Nel giorno successivo, sabato 15 giugno, il programma si apre con Ungheria-Svizzera alle ore 15:00: a Colonia il cielo sarà poco nuvoloso, ma in mattinata è prevista pioggia. Il clima sarà fresco seppur il cronometro segni +18°C.

Alle 18:00 è la volta di Spagna-Croazia, le due squadre inserite nel girone dell’Italia: la qualità in campo rischia di essere messa a dura prova dalla pioggia che potrebbe abbattersi su Berlino e sfavorire soprattutto i fraseggi e la precisione della ‘Roja’. La temperatura prevista è di +20°C.

In serata tocca a Italia-Albania che si giocherà in quel di Dortmund: cielo poco nuvoloso per gli azzurri che giocheranno in una notte piuttosto fresca con il termometro che segnerà i +14°C.