L’Olanda cambia e ribalta la Polonia: Weghorst decisivo dalla panchina

Polonia-Olanda è la sfida fra le due squadre maggiormente penalizzate dagli infortuni alla vigilia di Euro 2024. I polacchi hanno perso Milik per l’intero torneo e Lewandowski (almeno) per la prima partita. Gli olandesi hanno dovuto rinunciare a De Jong e Koopmeiners e il CT Koeman ha dovuto richiamare Zirkzee dalle vacanze per gli acciacchi di Brobbey. Nonostante le defezioni, la partita inaugurale del Girone D, quello della Francia, è stata divertente e godibile.

L’Olanda ha grande qualità, soprattutto davanti, e ha mantenuto il pallino del gioco per tutta la gara, ma la Polonia è riuscita a ripartire con grinta e personalità facendo molto male agli ‘Oranje’. Il primo gol è proprio di marca polacca: Buksa svetta su corner e apre le marcature al 16′. L’Olanda trova subito il pari al 29′ con Gakpo la cui conclusione viene deviata.

Nella ripresa Verbruggen e Szczensny si prendono la scena neutralizzando ogni conclusione avversaria. O quasi. Nel finale Koeman azzecca i cambi: dentro Veghorst, bomber di riserva, che al primo pallone toccato beffa il portiere della Juventus con una conclusione precisa e vincente. L’Olanda vince 1-2, tre punti pesantissimi in ottica qualificazione in un girone davvero complicato.

La classifica del Girone D di Euro 2024

Olanda 3 Austria 0 Francia 0 Polonia 0