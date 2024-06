Euro 2024, che botta per Mbappè: contrasto violento, volto ricoperto di sangue

CalcioWeb

Inizio non proprio entusiasmante quello della Francia a Euro 2024. La formazione transalpina, una delle più quotate per la vittoria finale, ha sofferto nell’esordio contro l’Austria, vincendo solo grazie a un autogol. Nel finale di partita anche tanta paura per Kylian Mbappè.

La stella della Francia è saltato a contrasto con il roccioso Danso, difensore dell’Austria che ha ben impressionato: testa contro spalla, Mbappè ha avuto la peggio restando a terra. Durissimo il colpo al naso, probabilmente rotto, potremmo vederlo con una maschera per l’intero Europeo. Dopo aver ricevuto le cure mediche, Mbappè è tornato in campo per accasciarsi sul terreno di gioco e perdere un po’ di tempo extra, comportamento che gli è costato un cartellino giallo.