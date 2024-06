Euro 2024, il portiere Milinkovic-Savic coinvolto in una rissa: “pugno a un tifoso”

CalcioWeb

Il rendimento della Serbia a Euro 2024 è stato molto deludente e l’esperienza si è conclusa dopo l’ultimo posto nel gruppo C della fase a gironi, frutto di appena 2 punti in 3 partite. Il portiere Vanja Milinkovic-Savic non ha fatto registrare presenze ma è salito alla ribalta per un altro motivo.

Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Telegraf’ il portiere del Torino si sarebbe recato in un pub e avrebbe discusso animatamente con un tifoso serbo. Secondo il giornale il portiere avrebbe litigato con un tifoso che lo aveva criticato perché stava bevendo prima della partita. Secondo quanto ricostruito Milinkovic-Savic avrebbe addirittura colpito l’uomo.

La versione del proprietario

Il proprietario del locale, proprio contattato dal ‘Telegraf’, ha svelato la sua versione: “Vanja è venuto nel nostro bar, ma le guardie all’ingresso non lo hanno riconosciuto e non hanno voluto farlo entrare perché indossava i pantaloncini della nazionale. La cosa lo ha fatto arrabbiare e c’è stata una rissa.

Sono subito intervenuto, gli ho preso la mano e gli ho detto di entrare con me, ma lui ha rifiutato. Non ho visto cosa gli hanno lanciato e cosa si sono detti, ma sono contento che alla fine abbiamo risolto tutto”.