Euro 2024, la Slovenia rovina la festa a Eriksen: la Danimarca non va oltre l’1-1

Un gol per tempo nel primo match del Gruppo C di Euro 2024: alla MHPArena di Stoccarda è andata in scena la sfida tra Slovenia e Danimarca. La gara non è stata per nulla banale e ha regalato continui ribaltoni: nel primo tempo molto meglio la Danimarca, poi la reazione della Slovenia.

Al 17′ una marcatura speciale: l’ex Inter Christian Eriksen trova il gol del vantaggio, a distanza di 1100 giorni dal malore accusato nella sfida contro la Finlandia a Euro 2021. Ancora il centrocampista sfiora il raddoppio ma la difesa della Slovenia si salva.

La Danimarca non sfrutta le occasioni da gol e la squadra Matjaz Kek si dimostra concreta. Al 77′ Erik Janza trova il gol del definitivo pareggio: una deviazione su un tiro potente beffa il portiere Schmeichel. Finisce 1-1.

La classifica del Girone C di Euro 2024

Slovenia 1 Danimarca 1 Inghilterra 0 Serbia 0