Euro 2024, arriva il primo topless: l’Inghilterra vince, la tifosa si spoglia! | VIDEO

L’Inghilterra è una delle principali candidate alla vittoria di Euro 2024 e non c’è da stupirsi se i suoi tifosi, da sempre caldi e scatenati, vivano l’Europeo in Germania con grande trasporto. Forse anche troppo. Dopo la vittoria dell’Inghilterra contro la Serbia, i supporter britannici si sono scatenati. Su ‘X’ è diventato virale il video di una tifosa inglese che, presa dall’euforia per la prima vittoria a Euro 2024 della sua nazionale, festeggia in topless.

Osannata dalla folla sulle scale mobili, la ragazza risponde sollevandosi la maglietta e scoppiando a ridere, intorno esplode il tripudio generale. La Nazionale dei 3 Leoni è sempre una delle migliori al mondo ma puntualmente manca l’appuntamento con la vittoria. I tifosi sperano sempre che il ‘fooball ritorni a casa’, portando la coppa in Inghilterra.

La vittoria all’esordio ha portato già a un’esultanza folle, con la prima tifosa in topless a Euro 2024: chissà cosa potrebbe accadere se l’Inghilterra dovesse davvero vincere il trofeo…

