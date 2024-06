Arda (Guler) il fuoco della Turchia: esordio vincente di Montella a Euro 2024

CalcioWeb

Inizio con il botto per la Turchia di Vincenzo Montella. Continua il programma di Euro 2024 ed è andato in scena il primo match del Gruppo F: in campo la squadra del tecnico italiano contro la Georgia, in attesa della sfida tra Portogallo e Repubblica Ceca.

La sfida è stata decisa da un magia di Arda Guler, talento del Real Madrid. Il forcing finale della Georgia non ha portato i frutti sperati e la situazione del girone è già in salita.

Il match si sblocca dopo 25 minuti grazie all’ex Sassuolo Mert Muldur. Due minuti più tardi lo juventino Yildiz trova il raddoppio ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 32′ Mikautadze trova il gol del pareggio. Si registrano occasioni da una partita all’altra, fino al 65′ quando una magia di Arda Guler spezza l’equilibrio. La reazione della Georgia si ferma sulla traversa di Kochorashvili e al palo in pieno recupero. Finisce 3-1 con un gol in contropiede di Akturkoglu.

La classifica del gruppo F di Euro 2024

Turchia 3

Repubblica Ceca 0

Portogallo 0

Georgia 0