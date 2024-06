Euro 2024, il Belgio: Tedesco punta tutto sull’attacco. Convocati, 11 titolare e avversarie

CalcioWeb

Continua il programma di Euro 2024 e anche il Gruppo E è pronto a scendere in campo. Il Belgio è una squadra potenzialmente forte e in grado di togliersi tante soddisfazioni: l’11 di Tedesco è formato dal giugno mix tra calciatori di velocità, qualità e forza fisica.

La squadra è guidata da un allenatore italiano: Domenico Tedesco, tecnico 38enne in passato sulle panchine Schalke 04, Spartak Mosca e Lipsia. Si tratta di un profilo emergente in grado di garantire un gioco propositivo in fase offensiva. Non a caso la squadra potrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Il calciatore di maggiore qualità è ovviamente Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City.

I convocati del Belgio

Nell’elenco dei convocati del Belgio figurano quattro ex Serie A: i difensori Castagne e Theate, il centrocampista Vranckx, l’attaccante Lukaku e De Ketelaere, attuale calciatore dell’Atalanta.

Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest);

Difensori: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Anderlecht), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht);

Centrocampisti: Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Lyon), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg), Axel Witsel (Atletico Madrid);

Attaccanti: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven), Yannick Carrasco (Al Shabab), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (RB Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal).

I titolari del Belgio a Euro 2024: modulo e stile di gioco

Il Belgio potrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 offensivo. Testa a testa in porta considerando l’assenza di Courtois: spazio a Casteels o Sels. In difesa la certezza è Vertonghen, probabili gli inserimenti degli ex Serie A Castagne e Theate.

Sulla trequarti la qualità di De Bruyne. Tante le possibilità per il compagno di reparto di Onana dell’Everton tra Tielemans dell’Aston Villa, Vermeeren dell’Atletico, Mangala del Lione, Witsel dell’Atletico o l’ex Milan Vranckx. In attacco certi della titolarità Trossard e Doku, potenziali titolari anche Lukebakio e Bakayoko, poi Openda o Lukaku nel ruolo di prima punta. Infine De Ketelaere e Carrasco.

Il girone del Belgio a Euro2024: avversarie e calendario

Il Belgio è stato inserito nel Gruppo E ed è di diritto la favorita alla vittoria del girone. A completare il gruppo la Romania, la Slovacchia e l’Ucraina.

Belgio-Slovacchia – Lunedì 17 giugno, ore 18:00 Belgio-Romania – Sabato 22 giugno, ore 21:00 Ucraina-Belgio – Mercoledì 26 giugno, ore 18:00