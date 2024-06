Euro2024, presunto simpatizzante Isis fermato: aveva chiesto accredito come steward

CalcioWeb

Si avvicina l’esordio di Euro2024, in programma venerdì sera con il match di apertura tra Germania e Scozia, e non mancano i momenti di nervosismo. Il presunto simpatizzante dell’Isis arrestato venerdì scorso all’aeroporto di Colonia/Bonn aveva chiesto l’accredito come steward agli Europei. E’ quanto confermato dal ministro dell’Interno del Nordreno-Vestfalia, Herbert Reul, assicurando tuttavia che il sospetto non aveva “piani concreti di attentato”.

“Abbiamo controllato tutti coloro che lavoreranno in queste aree di sicurezza e ordine perché devono essere accreditati – ha detto Reul – E durante il processo di accreditamento, ci siamo resi conto che questo giovane poteva rappresentare un problema, quindi ce ne stiamo occupando”.

Il sospettato, di nazionalità tedesco-marocchina-polacca, avrebbe trasferito l’equivalente di 1.600 euro su un conto dello Stato islamico Khorasan (Isis-K) attraverso criptovalute nel settembre dello scorso anno.