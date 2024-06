Europei Atletica Roma, Jacobs è tornato? Medaglia d’oro nei 100 con vista su Parigi 2024

CalcioWeb

Marcell Jacobs è finalmente tornato? È la domanda che tutta Italia si è posta nella seconda serata degli Europei di Atletica di Roma. Finalmente in gara davanti al pubblico italiano, il campione olimpico azzurro ha chiuso la finalissima dei 100 metri in 10’03 vincendo la medaglia d’oro e confermandosi Campione d’Europa.

Un’affermazione importante quella di Marcell Jacobs che arriva, si spera, come definitiva chiusura di un periodaccio fatto di difficoltà fisiche e pessimi risultati. Il timing è perfetto, appena prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 in cui Marcell Jacbos proverà a difendere la medaglia d’oro dall’assalto degli extra-europei, Noah Lyles fra tutti. Ottimo secondo posto per l’altro azzurro, Chituru Ali, in 10’05.