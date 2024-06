Favorite Euro 2024, l’Italia e altre 5 regine: l’analisi del tabellone e il percorso verso la finale

CalcioWeb

Tutto pronto per Euro 2024, la kermesse per Nazionali che prenderà il via domani, venerdì 14 giugno, con la gara inaugurare fra i padroni di casa della Germania e la Scozia. Mentre cresce l’attesa verso l’esordio ufficiale, l’attenzione è concentrata sulle grandi favorite di Euro 2024, 6 squadre che puntano dirette alla coppa.

Inghilterra e Francia sono le più quotate dagli addetti ai lavori per qualità e profondità della rosa. Spagna e Portogallo partono subito dietro. La Germania, in casa propria, non vorrà certo fare brutta figura. E l’Italia? Gli azzurri non sono sicuramente i più quotati ma va ricordato un dettaglio non di poco conto: sono i campioni in carica!

Ma fra le favorite di Euro 2024, chi ha più chance di arrivare fino in fondo? Analizziamo il tabellone e il possibile percorso di tutte e 6 le big.

Euro 2024: il possibile percorso dell’Italia verso la finale

Il destino dell’Italia dipende tanto dal posizionamento nel girone in cui Spagna, Croazia e Albania promettono di dover sudare ogni punto. L’eventuale primo posto spedirebbe gli azzurri in alto nel tabellone, posizione invidiabile: Svizzera o Ungheria agli ottavi, Germania ai quarti, semifinale contro Portogallo o Olanda ed eventuale finale contro Inghilterra, Francia o Spagna.

Premesso che ogni cammino, soprattutto dai quarti in poi, potrà risultare complicato, la parte bassa del tabellone potrebbe riservare l’Inghilterra già ai quarti e la Francia in semifinale, un cammino ben più complicato con tanto di finale contro Spagna o Germania padrona di casa. E in caso di terzo posto? Si aggiunge un ottavo più complicato col Belgio, sempre nella zona inferiore del tabellone.

Euro 2024: il possibile percorso della Spagna verso la finale

Il discorso della Spagna si intreccia con quello dell’Italia. La ‘Roja’ si giocherà con gli azzurri il primo posto e, secondo i pronostici della vigilia, potrebbe anche ottenerlo.

Agli ottavi di finale, la sfida contro Ungheria o Svizzera non dovrebbe essere un problema. La discriminante sta nel primo o nel secondo posto ottenuto nel girone. Da 1ª classificata, la Spagna sarebbe inserita nella parte altra, quella della Germania (ai quarti) e di una tra Portogallo e Olanda in semifinale. Eventuale finale contro Francia, Inghilterra o Italia.

Da 2ª classificata, le 3 appena citate sarebbero ben più ostiche da affrontare nel cammino verso la finale contro Germania o Portogallo, sicuramente più abbordabili.

Euro 2024: il possibile percorso della Germania verso la finale

Girone da non sottovalutare per i padroni di casa della Germania con le arcigne Svizzera, Ungheria e Scozia. I tedeschi dovrebbero chiudere al primo posto. Ottavi interessanti contro la Serbia, talentuosa ma spesso poco concreta. Ai quarti Spagna o Italia, semifinale contro Portogallo o Olanda e solo in finale lo spauracchio Inghilterra/Francia. Molti tifosi tedeschi si sono detti convinti, alla vigilia, di poter arrivare almeno in semifinale.

Euro 2024: il possibile percorso della Francia verso la finale

La Francia viene dalla delusione dell’ultimo Europeo in cui venne eliminata prematuramente dalla Svizzera agli ottavi e dal Mondiale perso in finale. Inutile dirlo: i ‘Galletti’ sono una delle favorite di Euro 2024. Girone complicato con Olanda, Austria e Polonia: il primo posto dovrebbe arrivare comunque, ma occhio a possibili sorprese.

In caso di 1° posto, ottavo tutto da gustare contro Turchia o Portogallo. Quarto di finale contro Belgio o Croazia. In semifinale una tra Inghilterra e Spagna o Italia. In finale una tra Germania, Portogallo, Olanda e chi finirà prima nel girone tra Spagna e Italia.

E se i “Bleu” dovessero chiudere secondi dietro l’Olanda? Ottavi contro l’Ucraina, quarti contro il Portogallo, semifinale contro la vincente di Germania-Spagna/Italia e finale contro Inghilterra o Spagna/Italia. In questo caso, almeno 3 big sul cammino di Mbappè e compagni.

Euro 2024: il possibile percorso dell’Inghilterra verso la finale

L’Inghilterra è quotatissima e dopo aver perso Euro 2020 in finale con l’Italia, questa volta, vuole portarsi a casa la coppa. La Nazionale dei 3 Leoni è un’altra delle più grandi favorite di Euro 2024. Nel girone Serbia, Danimarca e Slovenia non dovrebbero costituire un problema.

Per gli inglesi parte bassa del tabellone. Passeggiata agli ottavi contro Slovacchia o Romania. Ai quarti big match contro la seconda del girone fra Italia (rivincita di Euro 2020) e Spagna. Semifinale che potrebbe rivelarsi una finale anticipata contro la Francia. Vera e propria finale contro una tra Portogallo, Olanda, Germania e Italia/Spagna.

Euro 2024: il possibile percorso del Portogallo verso la finale

Sul Portogallo si sono accesi pochi riflettori fin qui. E questo rischia di essere un grave errore. La formazione lusitana è davvero talentuosa. Nel girone la Turchia potrebbe essere una mina vagante non di poco conto, Repubblica Ceca e Georgia, invece, avversarie decisamente più modeste.

CR7 e compagni potrebbero affrontare Danimarca o Serbia agli ottavi, poi l’Olanda ai quarti. In semifinale la vincente di Germania-Spagna/Italia. In finale una tra Francia, Inghilterra e Spagna/Italia. Probabilmente il percorso più semplice considerando l’Olanda la più debole delle big.