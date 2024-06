CalcioWeb

Il weekend di preparazione a Italia-Croazia inizia con una pessima notizia per gli azzurri. Spalletti dovrà fare i conti con l’infortunio di Federico Dimarco, fermatosi in allenamento quest’oggi. Il terzino nerazzurro aveva accusato un problema con la Spagna e quest’oggi ha lavorato a parte. La speranza è che possa rientrare per l’eventuale partita degli ottavi di finale.

Un bel problema per l’Italia che non ha terzini sinistri di ruolo. Calafiori è stato dirottato al centro, Darmian o Cambiaso giocano su entrambe le fasce e uno dei due potrebbe essere dirottato a sinistra al posto di Dimarco per la partita contro la Croazia.