Invasioni di campo a Euro 2024, la decisione UEFA: si va sul penale

Dopo le invasioni di campo a Euro 2024 verificatesi a Dortmund, da parte di tifosi che sono entrati in campo per farsi un selfie con Cristiano Ronaldo, l’UEFA ha deciso di prendere provvedimenti per evitare il ripetersi di eventi del genere.

“Ulteriori misure di sicurezza saranno adottate negli stadi per soddisfare ulteriormente i requisiti del torneo e prevenire tali incidenti“, ha affermato la UEFA, senza specificare alcuna misura specifica per le invasioni di campo.

“La sicurezza nello stadio, in campo e nei locali delle squadre è la massima priorità della UEFA, della DFB tedesca e degli organizzatori del Campionato Europeo“, ha affermato la UEFA, sottolineando le conseguenze legali per coloro che entrano in campo senza autorizzazione. “Qualsiasi persona non autorizzata che entra in campo costituisce una violazione delle regole dello stadio e comporterà l’espulsione dallo stadio, l’interdizione da tutte le partite europee e accuse penali per l’ingresso in campo.”