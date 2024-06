Incredibile Italia-Albania, gol di Bajrami dopo 22 secondi: è il più veloce della storia degli Europei | VIDEO

CalcioWeb

E’ iniziata con uno shock l’avventura dell’Italia a Euro 2024. Gli azzurri sono in campo per l’esordio al Signal Iduna Park di Dortmund contro l’Albania. Non si registrano sorprese nell’11 azzurro con Donnarumma, poi Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco.

A centrocampo Jorginho e Barella, poi Chiesa, Frattesi, Pellegrini e Scamacca. Inizio da dimenticare per gli azzurri: disattenzione dalla rimessa laterale di Dimarco, Bastoni non è attento e Bajrami sigla il clamoroso vantaggio dopo appena 22 secondi. E’ il più veloce della storia degli Europei.

🚨 GOAL! Italy 0-1 Albania! BAJRAMI OPENS THE SCORING SO QUICKLY! 🇦🇱 pic.twitter.com/EE7GKTP1Jb — Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 15, 2024