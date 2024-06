Italia-Albania vista dalla Spalletti cam: urla, corse e “Frattesi nel traffico!” | VIDEO

CalcioWeb

Esordio con vittoria per l’Italia a Euro 2024. Gli azzurri hanno battuto l’Albania per 2-1, in rimonta: dopo aver regalato il primo gol agli avversari su pasticcio difensivo, le reti di Bastoni e Barella hanno ribaltato la gara. Primi 3 punti per Spalletti letteralmente indiavolato. Italia-Albania vista dalla Spalletti cam, speciale inquadratura di Sky Sport dedicata al CT, è uno spettacolo.

Spalletti non è rimasto un attimo fermo: consigli, urla rimproveri, calciatori telecomandati dalla panchina, scatti da Olimpiade avanti e indietro per l’area tecnica (e oltre). Davide Frattesi il più bersagliato: il centrocampista azzurro, provato nel ruolo di trequartista incursore, ci ha messo un po’ a trovare la posizione giusta in campo e il CT lo ha guidato per l’intera partita.

