L’Italia c’è, adesso Euro2024 con fiducia: la garanzia Frattesi regala la vittoria contro la Bosnia

L’Italia vince contro la Bosnia e chiude con un bilancio positivo la fase di preparazione a Euro2024. Allo stadio Castellani di Empoli la squadra di Luciano Spalletti si è imposta con il risultato di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Frattesi al 38′.

Il centrocampista dell’Inter si candida ad un ruolo da grande protagonista considerando anche il problema fisico del compagno Barella. Il Ct Luciano Spalletti si è schierato con Darmian, Buongiorno e Calafiori davanti al portiere Donnarumma. A centrocampo Bellanova, Jorginho, Fagioli e Cambiaso, poi Frattesi, Chiesa e Scamacca.

La fase difensiva si è confermata molto solida, da migliorare quella di impostazione del gioco e la pericolosità in zona offensiva. Finisce 1-0. Nel prossimo match l’esordio a Euro 2024 contro l’Albania, in programma sabato 15 giugno alle 21:00.

La partita

La prima occasione del match è dell’Italia e arriva sui piedi di Scamacca già al 4′ ma l’attaccante non riesce ad impattare bene. All’8′ risponde la Bosnia dopo un brutto errore di Calafiori in impostazione, gli azzurri si salvano. L’Italia mantiene il possesso del pallone e all’11’ sfiora il vantaggio: grande azione con Frattesi che si presenta da solo davanti al portiere, carambola e palla che arriva a Chiesa ma Katic si supera e blocca sulla linea.

Al 14′ ancora azzurri pericolosi con un colpo di tacco di Scamacca che innesca ancora Frattesi ma l’interista perde il tempo per concludere. Al 18′ ancora la Bosnia ci prova su punizione, ma è bravo Donnarumma a respingere in calcio d’angolo. La squadra di Spalletti alza i ritmi e al 30′ ci prova Buongiorno che però non trova lo specchio della porta. Il gol del vantaggio arriva al 38′: spunto di Chiesa che trova Frattesi solo in mezzo all’area, il centrocampista è perfetto nella coordinazione e nella conclusione di prima intenzione che si infila nell’angolo vicino all’incrocio per l’1-0.

Al 64′ splendida azione dell’Italia in un mix di velocità e tecnica con un tiro al volo di Scamacca salvato da un intervento pazzesco del portiere della Bosnia. Spalletti cambia e inserisce Pellegrini, Cristante e Dimarco per Bellanova, Jorginho e Fagioli. Al 75′ ancora Scamacca pericoloso. Poi entrano anche Folorunsho, Raspadori e Retegui. Nel finale rischio beffa per gli azzurri: al 92′ errore di Dimarco, ma un grande Donnarumma chiude lo specchio a Ahmedhodzic al limite dell’area e salva l’Italia. Finisce 1-0.